شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادي البنك الأهلي، على تحفيز اللاعبين بصرف مكافآت خاصة لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، خاصة بعد الخسارة التي لحقت للفريق في الجولة الأولى ببطولة الدوري.