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البنك الأهلى يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة للفوز على بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو نادي البنك الأهلي، على تحفيز اللاعبين بصرف مكافآت خاصة لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، خاصة بعد الخسارة التي لحقت للفريق في الجولة الأولى ببطولة الدوري.

 

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الممتاز والمقرر لها اليوم الإثنين ويستضيفها استاد السلام في تمام الرابعة عصرا.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل _ حسن شاهين 

 

خط الدفاع: أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار 

 

خط الوسط: محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر 

 

خط الهجوم: كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

 

وخسر فريق البنك الأهلي من نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز فى افتتاح مباريات بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2023 / 2024.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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