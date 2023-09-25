شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة وحيدة للزمالك مع أمين عمر قبل الصافرة الثلاثين للأبيض أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية مواجهة الزمالك والمقاولون العرب للحكم الدولى أمين عمر، والمقرر إقامتها اليوم الإثنين في السابعة مساء باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى نيل، ويعاون عمر في إدارة اللقاء أحمد حسام طه وسيد نافع (مساعدان)، والحكم الرابع مصطفى الشهدى، وثنائى الـ"VAR" محمد عادل وسامى هلهل.

نتائج الزمالك مع صافرة الدولي أمين عمر

خاض الزمالك مع أمين عمر 29 مباراة في مختلف المسابقات، وتعد مباراة اليوم أمام المقاولون العرب هي الـ30 في مشواره بإدارة مباريات الفريق الأبيض.

حقق الزمالك الفوز في 23 مباراة من قبل، بينما تعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة في اللقاءات السابقة، وقد أشهر أمين للاعبى القلعة البيضاء 54 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 4 حالات طرد "إنذار ثان"، بينما كانت صافرة أمين حاضرة في 14 مباراة للمقاولون العرب، حقق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مثلها.

بينما أسندت اللجنة للدولى أحمد الغندور مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، التى تقام في تمام الرابعة عصر اليوم باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى، ويضم الطاقم إلى جانب أحمد الغندور كلا من: هانى عبد الفتاح وأحمد عبد الغنى (مساعدين)، والحكم الرابع محمود ناصف، وثنائى الـ"VAR" وائل فرحان ومصطفى مدحت.