شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الاثنين، فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل، بحثاً عن أول انتصار للفارس الأبيض فى المسابقة المحلية.

وفرض فريق الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يسعى لاستعادة التتويج بالدوري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.