شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى الليبى فى بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الدوحة لكرة السلة التى تقام بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى اليوم الاثنين، بمشاركة سلة الزمالك. ويلتقى فريق سلة الزمالك مع الأهلى الليبى اليوم فى أولى مبارياته بالبطولة، والتي يشارك فيها 8 فرق هى "الزمالك، الحكمة وبيروت من لبنان، العربى الكويتى، دجلة العراقى، الأهلى الليبى، ميرالكو الفلبينى بالاضافة إلى الفتح العربى".

ويلتقى الزمالك غدا مع العربى الكويتى، ثم ميرالكو بواتس الفلبينى، وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

ويتم تقسيم الأندية على مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة.

المجموعة الثانية: الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني الى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.