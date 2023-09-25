الامارات | محمد صلاح يُحرج ليفربول واتحاد جدة السعودي.. تاريخي لا يتوقف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النجم المصري محمد صلاح عاد لاكتشاف وتكرار أول مواسمه مع ليفربول عندما انضم إلى "الانفليد" في صيف 2017 حيث تألق اللاعب وأصبح حديث العالم وإلى الأن يتواجد في القائمة المختصرة لأفضل 30 لاعب على مستوى العالم، وعاد النجم المصري الموسم الحالي، ليؤكد أنه الأفضل في فريقه بعدما قاد "الريدز" إلى فوزاً جديداً.

وبالمستوي الذي يقدمه محمد صلاح مع فريقه هذا الموسم، سيكون من الصعب على ليفربول ترك اللاعب الموسم المقبل، قبل عام من نهاية عقده، وهو ما يتوجب عليه تجهيز عرض جديد للاعب إذا كان يريد استمرار التألق مع اللاعب، والموقف نفسه سيكون صعب على اتحاد جدة أو أندية الدوري السعودي، حيث سيساهم هذا التألق في زيادة سعر اللاعب في سوق الانتقالات الموسم المقبل.

وواصل محمد صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول وحقق ثلاثة أرقام قياسية في فوز فريقه على ضيفه وستهام يونايتد، يوم في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، وأحرز صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، أن محمد صلاح بات خامس لاعب يسجل أو يصنع هدفا في أول ست مباريات لفريقه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق صلاح هذا الرقم بعد ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–2001، وتييري هنري مع أرسنال في موسم 2004–2005، وسيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي في موسم 2019–2020، وإرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي أيضا في الموسم الماضي.

ومن جانبها، ذكرت شبكة "Squawka" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح بفضل هدفه في شباك وستهام، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع خلال 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين من مسيرته، حيث حقق صلاح هذا الرقم خلال الفترتين التاليتين:

15 مباراة - من أغسطس إلى ديسمبر 2021.

12 مباراة – من أبريل 2023 حتى الآن.

كما أن محمد صلاح أيضا أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات ليفربول ووستهام، برصيد عشرة أهداف بالتساوي مع النجم المعتزل جون توشاك.