الامارات | موعد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يجد فريق الأهلي المصري صعوبة في انطلاقة مشواره الإفريقي بعد أن حقق الفوز على سان جورج الأثيوبي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباراة الذهاب في ملعب استاد القاهرة لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا على اشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وهو ما يعطي أفضلية للأهلي الذي سيواجه فريق سان جورج بطل إثيوبيا، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، في موقعة الإياب بإستاد القاهرة أيضا.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" قد أعفى النادي الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا، حيث كان قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي للمرة 11 في تاريخه، بعدما حقق الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للنهائي.

أما فريق سان جورج فقد تأهل إلى هذا الدور بعدما فاز على فريق كمكم من زنجبار، بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، 29 سبتمبر الجاري في استاد القاهرة.

الزمالك يواجه المقاولون في الدوري المصري

في المقابل يستعد فريق الزمالك المصري لمواجهة المقاولون العرب في استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، وذلك بعد أن كان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز، بثنائية لمثلها، في أولى مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر المقاولون العرب أولى مبارياته في الدوري المصري على يد الوافد الجديد بلدية المحلة، بثنائية نظيفة، ويسعى الزمالك للفوز على المقاولون العرب، من أجل حصد أول 3 نقاط في مشوار الدوري المصري، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الثامنة بتوقيت الإمارات اليوم الإثنين.