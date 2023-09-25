شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستضيف بيراميدز اليوم فى لقاء البحث عن الفوز الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق البنك الأهلى ، فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق بيراميدز باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل موسم 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز الأول، حيث سقط البنك الأهلى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر فى ترتيب دورى نايل بدون نقاط، فيما يدخل بيراميدز المباراة فى المركز الثامن برصيد نقطة، حيث سجل هدفين واستقبل مثلهما.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلى، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط الأولى له هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان الهويمة من الطلائع والتركيز في مباراة بيراميدز واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى، مع تضييق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز.

وتعاقد البنك الأهلى مع 9 صفقات صيفية، حيث ضم المدافع أيمن أشرف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي وهو الأمر الذي تكرر في صفقة أحمد مدبولي القادم من الإسماعيلي، فيما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري سيرجي آكا قادماً من الإسماعيلي، ومحمد عبداللطيف "جريندو" وحارس المرمى حسين شاهين والمدافع معاذ الحناوي، بجانب ضم الجناح الأيسر عماد فتحي قادماً من أسوان والجناح الأيمن إبراهيم حسن قادماً من الاتحاد السكندري ولاعب الوسط أحمد النادري قادماً من غزل المحلة.

وفى المقابل، يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، فى العودة من استاد السلام بالثلاث نقاط، بعدما تعادل مع الزمالك في المواجهة الأولى، وحذر البرتغالى من انتفاضة فريق البنك الأهلى بعد الخسارة في الجولة الأولى، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة والفوز الأول من أجل المنافسة على اللقب منذ البداية.

ويعانى بيراميدز من بعض الغيابات مثل محمد رضا بوبو وإسلام عيسى للإصابة بجانب أحمد سامى الذى تعرض لإصابة في الرأس ولم يتأكد مشاركته من عدمها حتى الآن، ويستعيد جهود الثنائى أحمد توفيق والمغربى محمد الشيبى اللذين غابا عن مواجهة الزمالك للإيقاف.