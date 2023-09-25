دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32

الشارقة - اميمة ياسر -

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الذهاب أمام سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا من أجل التحضير لمباراة العودة.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلي وسان جورج يوم لها الجمعة المقبل، بالقاهرة أيضا، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات فى إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج الأثيوبي باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهل قد فاز على سان جورج بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور 32.