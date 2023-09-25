شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

واللاعبون هم:

محمد صلاح

محمد النني

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد

احمد حسن كوكا

مصطفي محمد

عمر مرموش

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

احمد حمدي.