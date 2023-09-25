شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.
واللاعبون هم:
محمد صلاح
محمد النني
محمود حسن تريزيجية
طارق حامد
احمد حسن كوكا
مصطفي محمد
عمر مرموش
حمدي فتحي
محمد شريف.
سام مرسي
احمد حمدي.
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