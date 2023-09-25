اخبار الرياضه

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 إلى 17، و يتخلله مباراتين وديتين أمام  زامبيا ثم الجزائر  يومي 12 و 16 أكتوبر.

 

واللاعبون هم:

 

محمد صلاح 

محمد النني 

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد 

احمد حسن كوكا 

مصطفي محمد 

عمر مرموش 

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

احمد حمدي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements