شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات فى الأسبوع الأول بدوري نايل قبل انطلاق الجولة الثانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الاثنين 25/ 9 / 2023، مباريات الجولة الثانية من دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين قويتين بين الزمالك والمقاولون العرب، والبنك الأهلى مع بيراميدز، وقررت لجنة المسابقات فى رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا فى الجولة الثانية من الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.
وشهدت الجولة الأولى إقامة 9 مباريات وحققت الأندية 7 انتصارات مقابل تعادلين.
وجاءت نتائج مباريات الجولة
7 انتصارات في الجولة الأولي وهى..
طلائع الجيش 2 : 0 البنك الأهلي
زد إف سي 1 : 0 الإسماعيلي
الداخلية 1 : 0 إنبي
الأهلي 4 : 0 المصري البورسعيدي
المقاولون العرب 0 : 2 بلدية المحلة
فاركو 0 : 2 مودرن فيوتشر
وشهدت الجولة الأولي مبارتان انتهتا بالتعادل
بيراميدز 2 : 2 الزمالك
سموحة 1 : 1 الجونة
ويستضيف فريق البنك الأهلى، في الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق بيراميدز باستاد السلام الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل موسم 2023/ 2024.
ويواجه الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
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