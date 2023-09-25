شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب شوقى غريب فى مواجهة الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لنادى الزمالك أمام المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض، لتحقيق الفوز والعودة للانتصارات، عقب التعادل فى الجولة الأولى، أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، خلال المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوي.

يمتلك شوقى غريب المدير الفنى لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً فى مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 4 فرق مختلفة، قبل توليه المسئولية الفنية للمقاولون العرب، والتقى غريب مع الزمالك فى 9 مباريات سابقة، فاز فى مباراتين وخسر 5 أخرى، وتعادل فى مباراتين.

سجلت الفرق التي تولي شوقى غريب منصب المدير الفني بها 11 هدفاً فى شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 18 هدفاً فى فرق شوقى غريب.

وجاءت مواجهات شوقى غريب مدرب المقاولون العرب أمام الزمالك فى مختلف البطولات كالتالي:

9 مباريات ضد الزمالك

2 فوز لشوقى غريب

2 تعادل

5 خسارة

11 هدفاً سجلتها فرق شوقى غريب فى الزمالك

18 هدفاً استقبلتها فرق شوقى غريب من الزمالك

6-1 نتيجة آخر مباراة جمعت شوقى غريب بالزمالك وخسر مع المقاولون العرب فى الكأس





يمتلك شوقى غريب المدير ألفنى لذئاب الجبل، تاريخاً حافلاً فى مواجهات القلعة البيضاء، وذلك خلال تدريبه لـ 4 فرق مختلفة، قبل توليه المسئولية ألفنية للمقأولون العرب، والتقى غريب مع الزمالك فى 8 مباريات سابقة، حقق فاز فى مباراتين وخسر 4 أخرى، وتعادل فى مباراتين

_سجلت فرق شوقى غريب 10 أهداف فى شباك الزمالك، بينما سجل الزمالك 12 هدف فى فرق شوقى غريب.