شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يعود لقائمة منتخب مصر بعد غياب 8 أشهر بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إلى قائمة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة التى لحقت بالنني مع فريقه في يناير الماضي.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، الثنائي الذي غاب عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذي غاب عن قائمة معسكر سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

واللاعبون هم:

محمد صلاح

محمد النني

محمود حسن تريزيجية

طارق حامد

احمد حسن كوكا

مصطفي محمد

عمر مرموش

حمدي فتحي

محمد شريف.

سام مرسي

احمد حمدي.