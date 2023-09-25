الزمالك مع المقاولون ومباريات سهلة لـ الهلال والنصر.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 25 - 9 - 2023، عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، ومواجهات ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

في الدوري المصري يلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز، ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يلتقي الهلال مع الجبلين، ويواجه النصر فريق أحد.

ويلعب هاتاي سبور مع طرابزون سبور في الدوري التركي، ويواجه سبورتينج لشبونة نظيره ريو أفي بالدوري البرتغالي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

البنك الأهلي ضد بيراميدز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

الزمالك ضد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال ضد الجبلين، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

النصر ضد أحد، في تمام التاسعة من مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الدوري المغربي

الشباب الرياضي السالمي ضد أولمبيك آسفي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مولودية وجدة ضد الجيش الملكي، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نهضة الزمامرة ضد المغرب الفاسي، في تمام الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري التركي

هاتاي سبور ضد طرابزون، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة ضد ريو أفي، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.