شكرا لقرائتكم خبر عن بيع تذاكر موسم فريق سيدات سيتي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن بيع جميع التذاكر الموسمية لفريق سيدات مانشستر سيتي الإنجليزي في أسبوع واحد، وهو ارتفاع بنسبة 22 في المئة عن الموسم الماضي، وذلك بعد تألق السيدات في منتخب إنجلترا الذي وصل لوصافة المونديال بعد خسارته النهائي 0-1 أمام إسبانيا.

وارتفعت أيضاً نسبة الطلب على التذاكر الفردية لمباراة الفريق الأول للسيدات في معقله «Joie» الذي تم تحديثه ويتسع لـ7 آلاف متفرج، كما يتوقع النادي تفوق عدد المشجعين عن الـ44 ألفاً الذين حضروا آخر مباراة في الموسم الماضي في استاد الاتحاد الخاص بفريق سيتي للرجال.