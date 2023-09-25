شكرا لقرائتكم خبر عن ماديسون يرد على تقليد ساكا لاحتفاليته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب توتنهام الجديد، على تقليد بوكايو ساكا نجم أرسنال احتفاليته برمي السهم عندما صنع هدف أرسنال الأول بقدم كريستيان روميرو في مباراة التعادل في الديربي 2-2 أمام توتنهام.

ولا شك في أن ساكا ندم على ما فعل سريعاً إذ راوغه ماديسون ومرر الكرة لزميله سون هيونغ مين المتواجد في منطقة الجزاء ليعادل النتيجة.

وقال ماديسون: «قيل لي إن ساكا قلد احتفاليتي، لا بد أنه كان يواصل تقليدي عندما قلبته وصنعت هدف توتنهام الأول».

وسئل ماديسون، المولع برياضة رمي السهام، بعد المباراة عن شعوره وهو يرى زميله في المنتخب يقلد احتفاليته وأجاب: «أنا وبوكايو نتشاجر بعض الشيء في المنتخب، تصرفه كان فظيعاً».

ونجا ماديسون (26 عاماً) من إصابة خطيرة في الديربي وتمكن من استئناف اللعب بعد تدخل من الكادر الطبي قبل أن يستبدله المدرب ببيير إيميل هوغبرغ بالدقيقة 78.

وصنع ماديسون هدفي توتنهام وكان لاعباً مهماً بالمباراة لكن ساكا (22 عاماً) كان أكثر حظاً منه في الديربي إذ صنع هدف سون وسجل هدف أرسنال الثاني.