شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يرد على إهانة زوجته بتقليد احتفالية أديبايور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

رد هداف ليستر سيتي جيمي فاردي، على إهانة زوجته ريبيكاه من قبل مشجعي الفريق الضيف بريستول سيتي بعد تسجيله هدف الفوز عليه في منافسات دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

وقلد فاردي احتفالية لاعب مانشستر سيتي السابق إيمانويل أديبايور أمام مشجعي فريقه السابق أرسنال، وقام فاردي بعد التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 67 بالجري في الملعب تجاه المدرج الذي يضم 3300 من مشجعي بريستول كرد عليهم بعدما هتفوا «جيمي فاردي، زوجتك تافهة» في إشارة لقضية التشهير التي خسرتها أمام كولين زوجة واين روني، ثم أدار ظهره إليهم وأشار لاسمه على القميص. ووضع فاردي يديه خلف أذنيه كما فعل أديبايور عندما سجل لسيتي في 2009 بشباك أرسنال وتم تغريمه حينها 25 ألف استرليني وأوقف مباراتين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فاردي لسخرية مشجعي الخصم من زوجته، فقد واجه نفس الموقف من مشجعي تشيلسي العام الماضي لكنه لم يسجل حينها لذا لم يحتفل.

وساعد فاردي، الذي فضل البقاء مع فريقه رغم الهبوط الموسم الماضي، الثعالب على تحقيق سابع انتصار بعد 8 جولات بالموسم، ويحتل ليستر سيتي صدارة الدرجة الأولى بفارق هدف عن إبسويتش.