شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رودري يمنح فيليبس فرصة العمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يمنح إيقاف الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي، 3 مباريات بسبب السلوك العنيف بمباراة الفوز على نوتنجهام فوريست فرصة العمر للاعب الوسط الإنجليزي كالفن فيليبس، بعدما تركت العقوبة المدرب بيب جوارديولا بدون خيارات كثيرة.

وسيغيب رودري عن مواجهة أرسنال ولا يستطيع جوارديولا الاعتماد على ماتيو كوفاسيتش لأنه عاد للتمرينات بعد الإصابة يوم الأحد.

ومازح جوارديولا، الذي حافظ فريقه على الصدارة بالعلامة الكاملة، المراسلين قبل مواجهة نيوكاسل يوم الأربعاء في مسابقة كأس الرابطة، وقال: «ظهري يتحسن لذا ربما أستطيع اللعب بضع دقائق».

وأكد جوارديولا، العائد لقيادة الفريق بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر، عدم رغبته في استئناف قرار الاتحاد بشأن عقوبة رودري الذي طرده الحكم بعد رفعه كلتي يديه لرقبة لاعب نوتنجهام مورغان جيبس. ويدرك لاعبه الإنجليزي فيليبس أن مواجهة نيوكاسل، الذي ضرب شيفيلد بـ8 أهداف، هي الأهم في مسيرته وقال: «هذا ربما أكبر أسبوع في مسيرتي مع سيتي حتى الآن وأنا مستعد له. لن يكون لي مع سيتي موسم جيد واحد لأنني لا ألعب وأنا أقول حسناً لقد لعبت هنا سنة واستمتعت بها، هذا ليس ضمن مخططي. أريد شق الصفوف للتشكيلة حتى لو كان هذا صعباً جداً، أريد صنع اسمي في مانشستر سيتي ولهذا لحقت به. رأيت دوماً لاعبين مثل جاك جريليش وناثان أكي، وهم يتألقون في موسمهم الثاني، وهم مصدر إلهامي وهناك الكثير من اللاعبين الرائعين في الفريق لمساعدتي على التطور يوماً بعد يوم، أنا أحاول التركيز. الزملاء في غرفة الملابس يشعرون بك عندما تكون محبطاً ومرت بي في الموسم الماضي وهذا الموسم وأنا لا أشعر بالسعادة، لكن كل هذا ضمن تجربة النضج لي كلاعب وكشخص». ومن المستبعد أن يكون فيليبس أساسياً أمام أرسنال لأن زميله الكرواتي كوفاسيتش أفضل منه لكنه إن قدم أداء قوياً في عرين نيوكاسل يمكنه المشاركة في مباراة السبت أمام وولفرهامبتون خصوصاً أنه تميز دفاعياً في الـ40 دقيقة التي لعبها أمام نوتنجهام فوريست.

وعلق جوارديولا: «أعرف أن كالفن عانى كي يسد الفراغ عندما نحتاج إليه، أنا سعيد جداً لأجله لأنه فتى مدهش وقدم أداء مميزاً أمام نوتنجهام بالاستحواذ وبتسديد كرات طويلة».