شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي يرد على ادعاءات ميسي بعدم تقديره في سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، على تصريح نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قال فيه إنه لم يتلق التقدير ولا المعاملة المناسبة بعد عودته من مونديال قطر 2022 وحصده كأس العالم مع منتخب بلاده.

وجاءت تصريحات ميسي على هامش مقابلة مع الصحفي ميج جرانادوس في مجلة أولجا اعترف فيها نجم إنتر ميامي الأمريكي حالياً، بعدم شعوره بالسعادة في سان جيرمان وأضاف: «تفهمت هذا، كنا أبطال العالم على حساب منتخب فرنسا وبسببنا لم تتوج فرنسا باللقب مرة أخرى. كنت اللاعب الوحيد الذي لم يلق تقديراً من ناديه مقارنة بلاعبي المنتخب الـ25».

الخليفي روى جانباً آخر من القصة وقال: «كما شاهد الجميع ونشرنا حتى شريط فيديو ونحن نحتفل بإنجاز ميسي في التمرينات كما احتفلنا به في حفل خاص لأننا كناد فرنسي لا يجب أن نحتفل بإنجاز ميسي في الملعب. يجب علينا أن نحترم البلاد التي هزمها ونحترم زملاءه الفرنسيين في الفريق ومشجعينا أيضاً».