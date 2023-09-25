شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يصدم سيارة سيدة عجوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

صدم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد سيارته الرنج روفر (700 ألف إسترليني ) بسيارة سيدة عجوز (74 عاماً) عندما كان المهاجم عائداً من ملعب التمرينات وفي طقس ممطر بعد الفوز على بيرنلي 1- صفر.

وتضررت سيارة مهاجم مانشستر يونايتد وسيارة الجدة، التي كانت عائدة من رعاية حفيدتها، لكنه سارع للاطمئنان على سلامتها وتبادلا معلومات التأمين.

وقامت شرطة المرور بإجراء اختبار الكحول للمهاجم الدولي والجدة لكن لم يحدث إلقاء قبض ولم يتم استدعاء سيارة إسعاف لأن الجدة لم ترغب في الذهاب للمستشفى.

وعلق مصدر: «تسبب الحادث بفتح الوسادة الهوائية في سيارة الجدة وكانت مرتبكة ومصدومة، هي لا تعرف شيئاً عن كرة القدم ولا تعرف من هو ماركوس راشفورد».

وقال شاهد آخر: «السيارات الحديثة قوية جداً وهذا ساعد على حماية راشفورد، إذ خرج من سيارته دون مساعدة أحد وكل تفكيره كان في سلامة صاحبة السيارة الأخرى ثم حضرت الكثير من سيارات الشرطة وأغلقوا الشارع وحولوا المسار، لكن برونو فيرنانديز نزل من سيارته وتأكد من سلامة راشفورد».

ومن المتوقع ألا تسبب صدمة الحادث مشكلة للمهاجم قبل مواجهة كريستال بالاس الثلاثاء ضمن كأس الرابطة.