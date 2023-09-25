شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض ريال مدريد لظلم تحكيمي أمام أتلتيكو؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل ألفارو موراتا ثنائية ليقود أتلتيكو مدريد للفوز بأداء قوي 3-1 على غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم،في وقت شن أنصار الفريق الملكي هجوماً عنيفاً على التحكيم،وقالوا ان ناديهم تعرض لظلم واضح.

افتتح موراتا التسجيل في الدقيقة الرابعة في استاد متروبوليتانو الممتلئ عن آخره من ضربة رأس بعد تمريرة صمويل لينو العرضية وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 18 بعد تمريرة ساؤول نيجيز.

وقلص توني كروس الفارق بتسديدة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 35 لكن موراتا أضاف الهدف الثالث في مرمى فريقه السابق في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد هدية أخرى من ساؤول.

وتقدم أتلتيكو، الذي تتبقى له مباراة، للمركز الخامس برصيد عشر نقاط بينما تراجع ريال، الذي بدأ الجولة في الصدارة، إلى المركز الثالث ولديه 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا.

وهيمن فريق المدرب دييجو سيميوني على معظم فترات المباراة وقضى الدقائق الأخيرة في تمرير الكرة وسط صيحات إعجاب من الجماهير.

وبعد هدف موراتا الأول أضاع زميله خوسيه ماريا خيمنيز فرصة ذهبية في الدقيقة العاشرة بضربة رأس قرب المرمى بعد ركلة ركنية من جريزمان، والذي أضاف بنفسه الهدف الثاني بعد ثماني دقائق.

ونال لاعب الوسط إدواردو كامافينجا أول فرصة لريال في الدقيقة 30 بتسديدة غيرت اتجاهها لتتحول إلى ركلة ركنية.

ومنع الحارس يان أوبلاك تسديدة من لمسة واحدة لفيدريكو بالبيردي وبدأ هجمة مرتدة كادت تسفر عن هدف ثالث، لكن نظيره كيبا أريزابالاجا تصدى ببراعة لتسديدة ساؤول.

وحول كروس النتيجة إلى 2-1 قبل إلغاء هدف لكامافينجا قبل الاستراحة لوجود تسلل خلال الهجمة حسب رأي غرفة الفيديو.

وعانى ريال في صناعة مزيد من الفرص بعد هدف موراتا الثاني في اللحظات الأولى بالشوط الثاني.

وقال موراتا لمنصة دازون «أنا سعيد جداً بكل الجماهير التي حضرت اليوم ومنحتنا دعما مذهلا».

وأضاف «قلت سابقا إن الجماهير تلعب الدور الأهم، وهذا ما حدث، كانت الأجواء مذهلة».

وعنونت صحيفة«آس» المدريدية بعد المباراة:«تحكيم مثير للجدل»،وقال مشجعو الريال انه كان هناك خطأ على اللاعب بيلينجهام قبل هدف أتلتيكو الأول،كما ان الهدف الملغي للريال كان صحيحاً.