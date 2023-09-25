شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يتغلب على أمانة بغداد ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تغلب فريق القوة الجوية على ضيفه فريق أمانة بغداد 2-1، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب «الصقور» في العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دوري المحترفين العراقي الذي من المؤمل أن ينطلق في 20 من الشهر المقبل.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى، وكان التبديل فيها مفتوحاً أمام مدربي الفريقين، حيث قاما بزج أكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباراة لغرض الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبيل انطلاق المنافسات الرسمية.

سجل هدفي القوة الجوية اللاعب الجديد يوسف فوزي والمحترف الكاميروني سيدرك.

وشهدت المباراة حضور مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، وطاقمه المساعد من أجل الاطلاع على مستويات لاعبي الفريقين سواء من الذين يتواجدون مع تشكيلة «أسود الرافدين» أو من الذين يمكن ضمهم للتشكيلة التي ستشارك في بطولة الأردن الرباعية الشهر المقبل.

ومن المؤمل أن يخوض الفريقان مباريات ودية أخرى في الأيام المقبلة.