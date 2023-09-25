شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال يرغب بالعودة إلى الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى، أحمد جلال، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق، رغبته الكبيرة في العودة مجدداً للعب مع فريق الزوراء في الموسم المقبل، بعد أن قام بفسخ تعاقده مع نادي نفط البصرة الذي مثل فريقها الكروي الأول في الموسم المنصرم.

أعلن ذلك مصدر من داخل نادي الزوراء، مؤكداً، أن «الطاقم التدريبي لفريق الزوراء الذي يقوده المصري حسام البدري، وافق على ضم اللاعب أحمد جليل لفريق الزوراء».

وأضاف، أن «اللاعب أحمد جلال، تواجد في نادي الزوراء، وبعد توقيع العقد الرسمي معه سينخرط في الوحدات التدريبية للفريق الذي يستعد لملاقاة الرفاع الغربي في البحرين مطلع الشهر المقبل، ضمن الجولة من مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد جلال، سبق له تمثيل فريق الزوراء قبل أربعة مواسم، وكان من اللاعبين المميزين، وقد انتقل من الزوراء إلى فريق الشرطة، حيث تعرض إلى إصابة قوية جداً تمثلت بكسر قدمه في مباراة فريقه ضد القوة الجوية، الأمر الذي أدى لابتعاده عن الملاعب أكثر من سنة، لكن عندما تعافى من الإصابة توجه نحو فريق نفط البصرة، كذلك سبق له اللعب مع فريق الميناء.