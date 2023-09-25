شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل محبط لروما مع تورينو.. ومورينيو ينتقد الملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز دوفان زاباتا هدفاً متأخراً من ضربة رأس ليمنح تورينو التعادل 1-1 أمام ضيفه روما ويعطل جهود فريق المدرب جوزيه مورينيو لتحسين انطلاقته الضعيفة لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وضع البلجيكي روميلو لوكاكو روما في المقدمة في الدقيقة 68 بعد أن دار بجسده وسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى.

ومنح الهدف الأمل لفريق مورينيو في تحسين رصيده بعد فوز واحد في أول أربع مباريات بالمسابقة.

لكن قبل خمس دقائق من الوقت بدل الضائع تعادل أصحاب الضيافة حين انقض الكولومبي زاباتا برأسه على كرة من ركلة حرة.

ويحتل روما المركز 13 برصيد خمس نقاط بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، ويتفوق عليه تورينو صاحب المركز التاسع ولديه ثماني نقاط.

وقال مورينيو: «أتفهم أن ترتيبنا في الجدول لا يبدو جيدا الآن لكننا في مرحلة مبكرة ولن نكون في هذا الحال عندما يحل ديسمبر».

وأضاف «أنا حزين بسبب النتيجة لكنني لست حزيناً من أداء اللاعبين الليلة».

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الظروف في استاد جراندي تورينو لم تكن مثالية.

وتابع «ليس سهلاً اللعب أمامهم وضد أسلوبهم وفي هذا الملعب.أعدكم الآن بأنني لن أنتقد الاستاد الأولمبي (مقر روما) لأنه مقارنة بهذا الملعب يبدو مثل ممشى بعرض أزياء».

ويحل روما ضيفاً على جنوة يوم الخميس المقبل.