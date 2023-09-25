عودة زيزو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع الخليج 365، التشكيل المتوقع للفريق الأول لنادي الزمالك في مواجهة المقاولون العرب، المقرر له اليوم الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

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وتشهد هذه المباراة، عودة القوة الضاربة لنادي الزمالك، وعلى رأسها أحمد سيد زيزو، وإحداث العديد من التغييرات من جانب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق، عن المواجهة الماضية أمام بيراميدز.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: مصطفى ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالشافي

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الوسط: يوسف أوباما وعمرو السيسي وسيد نيمار.

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

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وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض في هذه المباراة عدد من اللاعبين من بينهم نبيل عماد دونجا وعمر جابر والتونسي حمزة المثلوثي لأسباب فنية.