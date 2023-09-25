"بلاش تأجلوا الماتش ده".. مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي وينصح كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامى مجدى عبد الغني إن فريق الأهلي ضمن التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة فى مباراة الذهاب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أكد عبد الغني خلال تقديمه برنامج ملعب الشمس على قناة الشمس أنه لا يوجد داعي لتأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري حتى لا يتعرض الجدول للإزدحام خاصة وأن المارد الأحمر ضمن التأهل.

أوضح مجدى عبد الغني، أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى بإمكانه تجربة العديد من اللاعبين فى لقاء العودة أمام سان جورج الإثيوبي خاصة أن المباراة ستكون سهلة على المارد الأحمر.

وأشار عبد الغني إلى أن الموسم الحالي طويل للغاية ولا يوجد أي داعي لتأجيل مباراة الأهلي القادمة في الدوري،حتى يمكن الاستفادة من التوقيت والجدول على أكمل وجه.