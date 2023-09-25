هذا ما يفعله أوسوريو.. ميدو يكشف سر استبعاد ثلاثي الزمالك أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، سبب استبعاد ثلاثي الزمالك حمزة المثلوثي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا من قائمة مباراة المقاولون.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"أوسوريو يريد أن يقوم بإدخال لاعبي الزمالك في المباراة بشكل تدريجي".

وأضاف: "لكن في نفس الوقت لا بديل عن الفوز أمام المقاولون يجب أن يدخل الزمالك مباراة أرتا سولار وهو محقق الفوز على المقاولون"

واختتم:"أوسوريو يحاول القيام بسياسة التدوير بشكل مختلف، حتى يتم تجهيز جميع اللاعبين".

ويلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب اليوم في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.