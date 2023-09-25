رسميا.. حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة فريق الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بالشكر للجهات الأمنية .

وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال تصريحات للموقع الرسمي، أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة، وشدد على أن الجميع لديه ثقة كبيره في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.