الأهلي يعود من سنغافورة اليوم بعد تحقيق المركز الرابع فى كأس العالم للسلة

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى إلى القاهرة، مساء اليوم، قادمة من سنغافورة بعد انتهاء المشاركة فى مناسات بطولة كأس العالم، والتى أقيمت فى الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجارى.

وحقق الأهلى المركز الرابع فى كأس العالم بعد الخسارة أمام جولدن بولز الصينى بنتيجة 81/74 ، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقق الفريق الصينى الميدالية البرونزية.

وضمت قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.