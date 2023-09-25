شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من سنغافورة اليوم بعد تحقيق المركز الرابع فى كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر
وحقق الأهلى المركز الرابع فى كأس العالم بعد الخسارة أمام جولدن بولز الصينى بنتيجة 81/74 ، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حقق الفريق الصينى الميدالية البرونزية.
وضمت قائمة الأهلى فى البطولة من اللاعبين كلا من: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.
وجاء تأهل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، بعد الفوز بالدوري الأفريقي في رواندا، العام الجارى.
وبات فريق كرة السلة بالنادي الأهلي أول فريق أفريقي يحقق فوزاً في تاريخ منافسات كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة إنتركونتينتال) بعد التغلب على إيجنايت الأمريكي فى أولى مباريات البطولة بنتيجة 82/76.
وفي سابع مشاركة للفرق الأفريقية في البطولة نجح الأهلي في تحقيق الانتصار الأول بعد 25 خسارة لأندية القارة السمراء ليكتب المارد الأحمر إنجازاً لكرة السلة المصرية والأفريقية.
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