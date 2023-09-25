شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ودعم ونصيحة.. تفاصيل حديث كولر مع إمام عاشور بعد ثلاثية الأهلى فى سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عقد جلسة خاطفة مع إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق عقب مباراة سان جورج الإثيوبى التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد أمس، وحرص المدرب السويسري على الإشادة بمستوى اللاعب فى اللقاء مشدداً على تقديره الكامل لدوره فى الملعب وقيادته لخط وسط الفريق باقتدار رغم حداثة عهده بالقلعة الحمراء.

ووجه كولر نصيحة لإمام عاشور بضرورة الاهتمام باللمسة الأخيرة حتى يستطيع تتويج جهوده مع الأهلى بتسجيل الأهداف، مشدداً على دعمه الكامل للاعب ومنحه الفرصة كاملة للظهور فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر لرفع لياقته الفنية والبدنية بعد غيابه عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة قبل تعاقد الأهلى معه.

وتألق إمام عاشور مع الأهلى وصنع ثلاثة أهداف فى ثلاث مباريات مع المارد الأحمر بعدما صنع هدفين فى مباراة المصري البورسعيدى بالدوري وصنع هدفاً فى مباراة سان جورج الاثيوبى بذهاب دور الـ"32 " لدوري أبطال أفريقيا فيما تكفلت العارضة بالتصدى لهدف محقق من اللاعب.

وبات إمام عاشور فى فترة قصيرة أهم نجوم الفريق بقدراته الفنية في التمريرات الحاسمة والهجوم والتي تفوق فيها عن كل أقرانه في الملعب ، وأمتثاله والتزامه بقرارات الجهاز الفني.

ويبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتة ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.