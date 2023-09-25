شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري 2023-2024.

كانت أولى مباريات الزمالك في الموسم الجديد من الدوري الممتاز أمام نادي بيراميدز، وشهد اللقاء إثارة كبيرة حيث قلب الفارس الأبيض تأخره بهدفٍ نظيف إلى الفوز بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل الفريق الأزرق السماوي لتنتهى المباراة بالتعادل 2/2.

أما نادي المقاولون العرب، فبدايته للدوري العام هذا الموسم مخيبة للآمال، حيث خسر أولى مبارياته بهدفين دون رد من نادي بلدية المحلة الصاعد حديثًا.

وأوضحت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أمين عمر سيدير المباراة كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه وسيد نافع، على أن يكون مصطفى الشهدي حكمًا رابعًا. ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد عادل ويعاونه سامي هلهل.

وإجمالا أدار أمين عمر 29 مباراة للزمالك قبل لقاء اليوم ، حقق الفارس الأبيض 23 فوزاً وتعادل فى 5 مباريات وخسر مرة، أشهر أمين عمر 4 بطاقات حمراء لنجوم الزمالك و 51 إنذاراً واحتسب 12 ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، وكانت آخر مباراة أدارها للزمالك أمام الاتحاد السكندري والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 30 من دوري الموسم الماضى.