شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون المصريون المتأهلون لأولمبياد باريس 2024 حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد المتأهلين من اللاعبين المصريين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن، 41 لاعبًا ولاعبة، وهم 18 لاعبًا أساسيًا للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، و8 لاعبات للسباحة التوقيعية، و15 بطلا فى الألعاب الفردية، وذلك قبل عام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى باريس، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

كان آخر المتأهلين عبد اللطيف منيع، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حصد برونزية وزن 130 كجم، فى بطولة العالم للكبار للمصارعة، بعد فوزه على بطل الصين بنتيجة 3 – 2.

المصارعة ..

الملاكمة..

تأهلت يمنى عياد بطلة المنتخب المصري للملاكمة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كأول لاعبة مصرية في التاريخ، وذلك بعد تأهلها إلى نهائي البطولة الأفريقية التي تستضيفها مدينة داكار بالسنغال، بعد فوزها على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

تأهل عبد الرحمن عرابي لاعب منتخب مصر للملاكمة إلى أولمبياد باريس، بعد حصد الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية، عقب تحقيق الفوز على ملاكم تنزانيا يوسف لوكاسي بنتيجة 5-0 في منافسات وزن تحت 80 كجم.

كما تأهل عمر العوضي إلى الأولمبياد، بعد التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية بعد الفوز عبر الكونغولي مايبيا ستيف بنتيجة 3-1، في منافسات وزن تحت 71 كجم.

الخماسي الحديث

حجز مهند شعبان لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، مقعدًا لمصر في أولمبياد باريس عقب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في شهر يونيو الماضي بتركيا.

كما قد تأهلت ملك إسماعيل لاعبا المنتخب المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعدما حققت الميدالية الذهبية في نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ، على مستوى فردي الرجال تمكن أحمد الجندي من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضًا إلى أولمبياد باريس 2024.

السباحة

تأهل مروان القماش بطل المنتخب المصري للسباحة، إلى أولمبياد باريس 2024 في سباق 1500 متر حرة وذلك بعد احتلال المركز التاسع في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية، بزمن 14:55.19 دقيقة في التصفيات.

فقد نجح مروان القماش في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في سباقي 800 متر حرة و 1500 متر حرة.

حيث قد تأهل القماش في سباق 800 متر حرة عقب حصده الميدالية الفضية ضمن ملتقى Fort Lauderdale الدولي للسباحة، بتوقيت شخصي جديد قدره 7:50.38 دقيقة محققًا الزمن التأهيلي وهو 7:51.65 دقيقة. تنس الطاولة تنس الطاولة تشارك بعثة مصر لتنس الطاولة في أولمبياد باريس بقائمة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 من الرجال و 3 من السيدات، على أن يشاركوا في منافسات الفرق والفردي. وتأهل منتخب مصر للرجال إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط مقابل شوط. بينما تأهل منتخب السيدات إلى الأولمبياد عقب التتويج أيضاً بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بثلاثة أشواط نظيفة. كما تأهل الزوجي المختلط عمر عصر ودينا مشرف إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصد ذهبية البطولة الأفريقية عقب الفوز على الزوجي النيجيري في المباراة النهائية بنتيجة 3-1. المنتخب الأولمبي..

المنتخب الأولمبي.. تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024، بعد تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب، حيث تضم قائمة المنتخب الاولمبي 18 لاعبا.

الرماية ..

تأهل عزمي محيلبة بطل رماية الإسكيت إلى أولمبياد باريس بعدما حقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت بكرواتيا.

السباحة التوقيعية ..

تأهل المنتخب المصري للسيدات للسباحة التوقيعية إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد تأهله إلى نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب المائية التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179,03 نقطة.

كما ضمن الثنائي هنا هيكل وملك طوسون، التأهل إلى الأولمبياد في منافسات الزوجي بعد صعودهم إلى نهائي بطولة العالم للألعاب المائية.