شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هجومية من أوسوريو للاعبى الزمالك قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح لاعبى الفريق بعض التعليمات الهجومية قبل مواجهة المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

وتحدث أوسوريو مع مهاجمى الزمالك حول ضرورة السعى لاستغلال الفرص التى ستتاح لهم أمام مرمى ذئاب الجبل، وتسجيل هدف مبكر لقتل معنويات لاعبى المقاولون.

وحذر أوسوريو لاعبى فريقه من التكتلات الدفاعية لفريق المقاولون، وخطتهم فى غلق كافة المساحات والاعتماد على الانطلاقات التى ستأتى خلف مدافعى الفارس الأبيض.

وكان الجهاز الفنى للزمالك قد استقر على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق بمواجهة المقاولون العرب، ورغم شفاء محمد عواد من الإصابة التى تعرض لها بارتشاح فى الركبة، وخاض الحارس تدريباته الجماعية بشكل طبيعى، إلا أن الجهاز الفنى ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس يرفضون الدفع بـ"عواد" للمشاركة بشكل أساسى قبل أن يصبح مؤهلا من الناحية النفسية والبدنية.

ويفضل الجهاز الفنى ومدرب حراس الزمالك استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة ذئاب الجبل، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء لحين استعادة كامل لياقته الفنية والبدنية، قبل أن يتم منحه فرصة العودة للمشاركة.