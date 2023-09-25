شكرا لقرائتكم خبر عن أمجد عويس مديراً فنياً لسيدات يد الزمالك استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك ، برئاسة عماد البناني المدير التنفيذى للقلعة البيضاء، تعيين أمجد عويس مدرب الطيران السابق مديرا فنيا لفريق كرة اليد الأول للسيدات، خلفا لقاسم إبراهيم.

جاء تعيين عويس استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه 20 أكتوبر الجاري، وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدور الأول 11 نوفمبر المقبل، بينما يلتقيان فى ختام المرحلة الأولى المحدد له 6 يناير 2024.

وتشهد الجولة الأولى المقرر لها 20 أكتوبر المقبل لقاءات بين كل من، الأهلى مع البنك الأهلى، والزمالك مع 6 أكتوبر، والشمس مع الطيران، وسبورتنج مع سموحة.

ويسعى فريق الزمالك فى الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب بعد تقديم موسم جيد فى 2022/2023.