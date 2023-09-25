شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: كل المشتركين فى خناقة سموحة أعضاء بالنادى ولن ينجو أحد من الشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن كل المشتركين فى الخناقة التي حدثت داخل نادي سموحة من أعضاء النادى، وأى تقصير سيواجه أيضا بمنتهى الشدة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، "كل المشتركين فى خناقة الكراسي والترابيزات للأسف أعضاء فى نادي سموحة، دخول النادي محكم والكاميرات مسجلة الدخول والخروج حتى اللى دخلت عكس الاتجاه من باب 5 بالعافية ظاهرة فى الفيديو، عموما لن ينجو أحد من المشاركين من الشطب وأى تقصير أمني سيواجه أيضاً بمنتهى الشدة".

وأضاف فرج عامر "الغريب فى خناقة شباب سموحة أنه كان فى عضو بيصور قبل الخناقة فيديو ويوحي بالاستعداد لقيام خناقة، طبعاً إن بعض الظن إثم لكن فعلا نشر فيديو مريب".

وشهدت الساعات الأولى من صباح الأحد خناقة بين عدد من أعضاء نادى سموحة ما تسبب فى حالة من الرعب داخل جدران النادى. وأظهرت لقطات الكاميرات تراشقا بالكراسي واشباكات بالأيدى داخل النادى، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر للأعضاء المتواجدين في النادي في هذا التوقيت.