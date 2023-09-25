شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. 30 ألف مشجع للزمالك فى مواجهة أرتا سولار باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك أمام آرتا سولار الجيبوتي، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وتقدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية كل من أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، بالشكر للجهات الأمنية بعد الموافقة على حضور الجماهير.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في مؤازره اللاعبين خلال المباراة المرتقبة، وشدد على أن الجميع لديه ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تقديم مباراة قوية والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.