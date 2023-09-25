شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى الليبى فى بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع الأهلى الليبى، اليوم الاثنين، فى أولى مبارياته ببطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر فى الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجارى.

موعد مباراة الزمالك والأهلى الليبى

وتقام مباراة الزمالك والأهلى الليبى فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الثانية التى تضم أندية الزمالك وميرالكو بولتس والعربي والأهلي الليبى.

قائمة الزمالك فى البطولة

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

نظام بطولة الدوحة لكرة السلة

وتضم المجموعة الأولى أندية الحكمة والفتح وبيروت فيرست ودجلة، ووفقا لنظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع فى كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.