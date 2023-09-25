شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الإسماعيلى بإيقاف القيد وغرامة 90 ألف دولار بسبب كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، قراراً بإيقاف القيد مجدداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حكماً جديداً ضد النادي الإسماعيلي بإيقاف القيد، إثر الشكوى التى كان قد تقدم بها نادى كورهوجولي الإيفواري، والخاصة بصفقة انتقال عبد القادر كوليبالي إلى الدراويش، وتم تغريم الإسماعيلي 90 ألف دولار، يسددها للنادي الإيفواري.

كوليبالي انضم لصفوف الإسماعيلي خلال ولاية يحيى الكومي رئيس النادي السابق، ثم الاستغناء عن خدماته بسبب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقلة عدد مشاركاته مع الفريق.

وفى 31 يوليو 2023 تسلم مسئولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الإسماعيلى وقتها خطابا من المحكمة الرياضية بتغريم الدراويش 90 ألف دولار لصالح نادى كورهوجولى الإيفوارى بعد انتقال عبد القادر كوليبالي للإسماعيلى.

وتلقى الإسماعيلى الحكم النهائي من المحكمة بعد شكوى النادى الإيفوارى بعد انتقال المهاجم الإيفواري عبد القادر كوليبالي إلى صفوف الإسماعيلي مطلع الموسم الماضي، الأمر الذي تسبب فى مشكلة مع ناديه.