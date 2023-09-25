شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج استعداد الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، برنامج الفريق استعداداً لمواجهة سان جورج الإثيوبى المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وقرر كولر أن يخوض المارد الأحمر تدريباته اليوم، الاثنين، دون راحة، حيث تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة الأمس تدريبات استشفائية، على أن يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً، ثم يحصل الأهلى على راحة من التدريبات غداً الثلاثاء، ويعود ليستأنف تدريباته الأربعاء، ثم يختتم استعداداته للمباراة مساء الخميس ويدخل معسكرا مغلقا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث فى الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الجمعة المقبل.