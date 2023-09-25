شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية يختتم مشاركته فى مبادرة صيف شبابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، برئاسة أحمد البكري، مشاركته فى مبادرة صيف شبابنا بـ5 بطولات والتى استضافتها الإسكندرية. وتأتي هذه المشاركة، والتي ضمت 5 بطولات في مختلف ألعاب الاتحاد، ضمن مبادراة وزارة الشباب الرياضة التي أعلن عن الدكتور أشرف صبحي منذ انطلاق موسم الصيف تحت اسم صيف شبابنا.

وشارك الاتحاد المصري في المبادرة من افتتاحها فى موسم الصيف الحالي ببطولة الراكيت التي أقيمت في مدينة العلمين، وحرص في الاستمرار بالمشاركة حتى اختتتمها في نهاية الصيف بـ5 ألعاب هى، راكت وكورف بول، طاولة، دومينو، فوت فولى، والتي استضافتها شاطئ البوريفاج أحد شواطئ عروس البحر الأحمر بمحافطة الإسكندرية.

وشهد البطولة مشاركة 700 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلي 100 لاعب من ذوي الهمم ليصبح إجمالي عدد المشاركين 800 مشترك من مختلف جميع المحافظات.

من جهته عبر أحمد البكري، رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمشاركة فى مبادرة صيف شبابنا، التي أقيمت في الإسكندرية، موضحا أن المشاركة فى المبادرة تعد تأهيلا للاعبين للمشاركة فى العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الاتحاد المصري للمشاركة في بطولة العالم للدومينو، المقرر إقامتها في امريكا مطلع الشهر المقبل.