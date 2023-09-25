شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو لمواجهة المقاولون العرب، اليوم الاثنين، فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل، بحثاً عن أول انتصار للفارس الأبيض فى المسابقة المحلية.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 5.98 مليون يورو.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.