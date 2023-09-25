كأس ليفر: فريق العالم يحتفظ بلقبه

الرياص - اسماء السيد - فانكوفر (كندا): حسم "فريق العالم" بسهولة كأس ليفر في كرة المضرب، بفوزه على "فريق أوروبا" 13 2، الأحد في مدينة فانكوفر الكندية.

وبعد تقدم فريق العالم 4 0 في اليوم الأول ثم 10 2 في الثاني، حقق الزوجي الأميركي بن شيلتون وفرانسيس تيافو الفوز على البولندي هوبرت هوركاتش والروسي أندري روبليف 7 6 (7 4) و7 6 (7 5)، فلم تعد المباريات الثلاث المتبقية قادرة على قلب النتيجة.

ومنح الفوز في اليوم الأول نقطة، نقطتين في الثاني وثلاث نقاط في الثالث. ويحرز اللقب أول فريق يبلغ حاجز النقاط الـ13.

ماكنرو

قال مدرب فريق العالم النجم الأميركي السابق جون ماكنرو "كان شعوري رائعاً بتلقينهم درساً! لقد لقنونا درساً عدة مرات، حسناً".

وتحمل الكأس اسم لاعب كرة المضرب الأسترالي السابق رود ليفر الذي أحرز 200 لقب في دورات كرة المضرب في فردي الرجال (رقم قياسي)، منها 11 لقبا في بطولات الغراند سلام، إضافة الى خمسة ألقاب في كأس ديفيس مع منتخب بلاده.

وأطلقت الكأس في 2017 بمبادرة من السويسري المعتزل روجيه فيدرر على وجه الخصوص والذي تواجد في فانكوفر، وهي تشبه كأس رايدر في الغولف التي تقام مرة كل عامين بين فريقين من الولايات المتحدة وأوروبا.

وبعد أربع نسخ توّج بها فريق أوروبا بقيادة الأسطورة السويدي بيورن بورغ، مالت الغلبة لفريق العالم الموسم الماضي في لندن، علماً ان النسخة المقبلة مقرّرة في برلين.

وخاض فريق أوروبا الكأس دون الدنماركي هولغر رونه المصنف رابعاً عالمياً واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، بعد انسحابهما بسبب الاصابة.

وفي اليوم الأول، كان شيلتون فاز على الفرنسي الشاب أرتور فيس 7 6 (7 4) و6 1، الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الإسباني أليخاندرو دافديوفيتش فوكينا 6 3 و7 5 والكندي فيليكس أوجيه ألياسيم على الفرنسي غايل مونفيس 6 3 و6 4 في مباراة شهدت توتراً بين اللاعبين. وفي الزوجي، فاز الأميركيان تومي بول وتيافو على فيس وروبليف 6 3 و4 6 و10 6.