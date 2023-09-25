فاروق جعفر.. يفجر مفاجأة بشأن غرامة "كهربا"

الشارقة - اميمة ياسر - قال فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك السابق والمرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة، إنه سيوافق على تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، حال نجاحه في الانتخابات.

وينافس جعفر الرباعي حسين لبيب، وعمر هريدي، وميرفت السيد أحمد، وماجد الحنبلي على خلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك خلال الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وبسؤاله عن موقفه من تقسيط غرامة كهربا للزمالك، رد جعفر بقوله "سأوافق على تقسيط الغرامة بشروط وضمانات، لأن ليس أمامنا حل آخر".

وأضاف جعفر، في تصريحات لقناة "ON E"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، "كهربا قد يقرر عدم دفع الغرامة والاعتزال، وقتها أموال الغرامة ستضيع على الزمالك، ولن نستفيد شيئًا، ونحن الآن نحتاج لأموال".

وواصل "كما أننا نسعى لتقريب المسافات بيننا والأهلي كإدارات وجماهير ولاعبين، وبالتالي تقسيط الغرامة سيكون حلًا مناسبًا".

وحصل الزمالك على حكم يقضي بحصوله على مليوني دولار إضافة إلى فوائد المبلغ من كهربا، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد وانتقاله إلى أفيس البرتغالي في يناير 2019.

لكن كهربا نجح في الحصول على مهلة لتسديد الغرامة.