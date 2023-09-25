الامارات | هدف "أسطوري" للمغربي أشرف حكيمي على طريقة ميسي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان هدفاً على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة سحر بها العالم خلال مباراة فريقه مع مرسيليا في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز النادي الباريسي 4-صفر.

وتداول رواد مواقع التواصل الهدف بكثافة إعجاباً بالمشهد لاسيما أن الكرة انطلقت صاروخية في الدقيقة السابعة من المواجهة وواصلت طريقها في المقص الأيسر للحارس لتسكن الشباك في مشهد رائع زاد من جماليته طيران الحارس للتصدي للكرة دون جدوى.

ويعتبر هدف الأول للدولي المغربي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم الجاري واللافت أنه يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي باريس سان جيرمان خلف الفرنسي كيليان مبابي.

يذكر أن حكيمي كان مهاجماً في بداية ممارسته لكرة القدم ويمتاز بمزايا تهديفية قبل أن ينتقل للدفاع ظهيراً أيمن ويبدع مع أندية المقدمة في ملاعب أوروبا إذ لعب لريال مدريد وبروسيا دورتموند وانتر ميلان وأخيراً باريس سان جيرمان.