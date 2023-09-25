شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على أمريكا فى كأس العالم لكرة القدم للصم 3/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب مصر لكرة القدم للصم على نظيره الأمريكى بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم 2023 ، التى تقام بماليزيا، ومن المقرر أن يلتقى المنتخب بعد غد مع ماليزيا.

تقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.