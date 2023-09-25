شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يضم 21 لاعباً جديداً من اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي المقاولون العرب الرياضي ضم 21 لاعباً من خلال الاختبارات السنوية التي أقيمت بمقر النادي والاختبارات الخارجية بجميع محافظات الجمهورية، التي بدأت من 5/15/ 2023 واستمرت لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي هذا في إطار اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة عضو مجلس إدارة النادي، باختيار المواهب الجيدة وضمها لقطاع الناشئين، وفي ظل التركيز والاهتمام الكبير باختبارات النادي التي شهدت هذا الموسم إقبالا كبيرا بعدما لمسه الجميع من متابعة جيدة واختيار المميزين.

وانضمم 21 لاعبا لفرق الشباب والناشئين بالقطاع من محافظات (القاهرة /الجيزة /الإسكندرية /بني سويف/الشرقية / المنوفية/القليوبية/طنطا/دمياط/جنوب سيناء) وجاءت المواليد كالتالي ( 2009/2008/2007/2005/2003 )

فريق 2003 عدد 2 لاعبين

فريق 2005 عدد 2 لاعبين

فريق 2007 عدد 6 لاعبين

فريق 2008 عدد 7 لاعبين

فريق 2009 عدد 4 لاعبين

وأصبح إجمالي اللاعبين المنضمين من الاختبارات لفرق قطاع الناشئين بنادي المقاولون عدد 119 لاعب للموسم الرياضي 2023 /2024.

وكان نادي ريال بيتيس الإسباني، قد وجه الدعوة للاعب نادي المقاولون العرب، محمد عبدالناصر، مواليد 2006، لقضاء فترة معايشة بالنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة تمهيدا لضم اللاعب.

وطلب نادي ريال بيتيس من مسؤولي نادي المقاولون العرب، صورة من جواز سفر محمد عبدالناصر لإنهاء إجراءات سفره لإسبانيا.