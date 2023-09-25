شكرا لقرائتكم خبر عن هاني محسن بطل رفع الأثقال البارالمبي يجرى جراحة ناجحة فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع هاني محسن، بطل رفع الأثقال البارالمبي، لجراحة ناجحة لإصلاح قطع بالأوتار الرافعة للكتف بالمنظار، ومن المنتظر أن يعود البطل البارالمبي للتدريبات خلال شهر استعدادا للتأهل للأولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر لرفع الاثقال قد شارك في بطولة العالم بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين شارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.