شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024 .

الزمالك تعادل في المباراة الأولى أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، بينما خسر المقاولون العرب من بلدية المحلية بهدفين دون مقابل.

وتعد مباراة اليوم المباراة الرابعة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض في 13 مباراة سابقة، 9 لقاءات في بطولة الدورى و3 مواجهات في كأس مصر ومباراة وحيدة في الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو في قيادة الزمالك للفوز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 24 هدفا واستقبلت شباكهم 12.

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف فى آخر مواجهة جمعت الفريقين وكانت فى بطولة كأس مصر.

سبق وخاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب نادي الزمالك، مباراتين ضد المقاولون العرب بقيادة المدرب شوقي غريب، في الموسم الماضي وفاز في لقاء وتعادل بأخر.

وتغلب نادي الزمالك، على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس مصر، 4 يوليو الماضي. بينما التعادل الذي حدث بين الزمالك والمقاولون العرب بهدفين لمثلهما في 17 أبريل الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.



