بينهم دونجا وفتوح.. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من الغيابات في صفوفه، خلال مواجهة المقاولون العرب التي تقام اليوم الإثنين في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد نادي الزمالك، جهود 8 لاعبين خلال مواجهة اليوم، لأسباب مختلفة، ومن بينهم أحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء ثنائي الفريق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك سوف يفقد جهود الثلاثي نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثي وعمر جابر، نظرا لإراحتهم من قبل المدير الفني الكولومبي للمواجهة المقبلة أمام بطل جيبوتي.

وفي المقابل، يستمر غياب أحمد فتوح بسبب إصابته بآلام في البطن، وعبدالله جمعة لعدم الجاهزية وخوضه فترة تأهيل في الوقت الحالي، ومحمود حمدي الونش، الذي تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، كما تم استبعاد محمود علاء نظرا لإيقافه بسبب الطرد في المباراة الماضية، وسامسون لأسباب فنية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب، اليوم الإثنين في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.