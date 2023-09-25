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فانتازي.. عودة ثنائي مانشستر يونايتد للتدريبات الجماعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر يونايتد منذ أسبوع، إصابة مدافع الفريق هاري ماجواير وغيابه عن مواجهة بايرن ميونخ في .

وأظهرت اليوم الكاميرات عودة المدافع الدولي من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية لنادي مانشستر يونايتد، وفقا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد.

ومن جانبه، شهدت التدريبات الجماعية أيضا مشاركه الدولي الإنجليزي ميسون ماونت، و أشار الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد إلى أنه من الممكن مشاركته في مباراة كأس كاراباو يوم الثلاثاء مع كريستال بالاس.

جدير بالذكر، غاب ماونت عن مانشستر يونايتد بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهزيمة من توتنهام بنتيجة 2-0 بالجولة الثانية من الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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