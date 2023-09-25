فانتازي.. أرتيتا يكشف سبب استبدال رايس مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع توتنهام في ديربي شمال لندن بنتيجة 2-2، عن سبب تبديل لاعب خط وسط الفريق ديكلان رايس في الدقيقة 46 من زمن شوط المباراة الثاني.

واعترف المدير الفني بخروج ديكلان بسبب الإصابة، مضيفًا: "ديكلان ليس على ما يرام، لقد شعر بشيء في ظهره ولم يتمكن من الاستمرار".

وقال: "كان علينا التأقلم مع الأمر والمحاولة بدونه في الشوط الثاني، لقد سجلنا هدفًا وكانت ضربة قوية عندما استقبلنا هدفًا بعد ذلك مباشرة".

جدير بالذكر، يلاقي فريق أرسنال نظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل، على ملعب فيتاليتي.